В Госдуме обсудили с Google судьбу YouTube

На очередном заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутаты пообщались в режиме видеоконференции с представителями Google. Те заверили, что российская аудитория, в том числе около 80 миллионов зрителей YouTube, имеет для них большое значение и выразили готовность и далее работать в российском правовом поле.

В частности, в компании пообещали, ознакомившись с материалами комиссии, удалить в ближайшее время весь противоправный контент. "Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", – приводит ТАСС слова председателя комиссии Василия Пискарева.

Речь, по словам депутата, идет о призывах к несовершеннолетним выходить на несогласованные митинги, а также материалами, связанными с детскими самоубийствами и порнографией. Кроме того, комиссия представила доказательства того, как поисковик Google позволяет выходить на наркодилеров.

Пискарев отметил, что считает руководителей компании "достаточно серьезными людьми" и "уверен, что они многие вещи устранят". С депутатами Госдумы общались директор по государственной политике Google в странах СНГ и Европы Марко Понтини и директор по взаимодействию с органами государственной власти российского представительства поисковика Марина Жунич.

В будущем, сообщил Пискарев, возглавляемая им комиссия намерена продолжить встречи с представителями ведущих международных интернет-платформ, включая Twitter и Facebook. "Ждем от них теперь также соответствующей реакции (...) Мы выскажем свои претензии и хотели бы услышать, какие меры будут приниматься", – цитирует Пискарева "Интерфакс". До сегодняшней встречи с Google парламентарии пообщались в аналогичном формате с представителями соцсети TikTok.