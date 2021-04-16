В магазине Apple нашли детские игры с подпольным казино

Разработчик приложений и предприниматель Коста Элефтериу сообщил о неожиданной находке в магазине приложений Apple. Программа, выглядящая как примитивная игра-платформер, скрывала нелегальное онлайн-казино.

Как написал Элефтериу в Twitter, если запустить Jungle Runner 2k21 в США, пользователь не увидит ничего кроме наполненной багами и опечатками игры. Но если включить на айфоне VPN и выбрать там сервер, расположенный в Турции, при следующем запуске приложения появится интерфейс казино.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



���� pic.twitter.com/crnOOF0pNi — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Он включает, среди прочего, возможность платить помимо банковских карт популярными криптовалютами Bitcoin, Litecoin и Etherium — естественно, в обход официального механизма встроенных платежей Apple.

При этом размещать рекламу в официальном магазине разработчикам программы никто не мешает, чем они и пользуются. Среди прочего, применяются фальшивые скриншоты, якобы сделанные с репортажа об игре на одном из популярных турецких телеканалов. У разрабочика Jungle Runner 2k21 уже нашли еще одну игры с таким же "секретом".

По мнению Элефтериу, все то же самое организаторы казино могли бы сделать, просто запустив сайт. Но тогда он мог бы легко попасть под блокировку в странах, где онлайн-казино запрещены. Кроме того, считает разработчик, магазин Apple до сих пор пользуется доверием у пользователей, которое автоматически распространяется и на размещаемые там программы.

Однако, как показывает пример с подпольным внутриигровым казино или многочисленными приложениями, подталкивающими пользователя к оформлению дорогостоящих подписок, механизмы модерации в App Store явно нуждаются в доработке. По оценке специалистов Avast, мошеннические приложения с подписками выманили у пользователей гаджетов Apple и Android-устройств уже более 400 миллионов долларов.