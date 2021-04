В магазине Apple нашли детские игры с подпольным казино

Разработчик приложений и предприниматель Коста Элефтериу сообщил о неожиданной находке в магазине приложений Apple. Программа, выглядящая как примитивная игра-платформер, скрывала нелегальное онлайн-казино.

Как написал Элефтериу в Twitter, если запустить Jungle Runner 2k21 в США, пользователь не увидит ничего кроме наполненной багами и опечатками игры. Но если включить на айфоне VPN и выбрать там сервер, расположенный в Турции, при следующем запуске приложения появится интерфейс казино.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



