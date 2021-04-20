"Xbox в облаке" стал доступен владельцам гаджетов Apple и ПК

Microsoft объявила о стартующем сегодня, 20 апреля, ограниченном бета-тестировании стриминговой игровой платформы Xbox Cloud Gaming (xCloud) на iOS-устройствах и ПК. Ранее она работала только на Android.

Пользователи в 22 странах (России в их числе нет), оплатившие подписку Xbox Game Pass Ultimate, смогут запускать игры из каталога в более чем 100 тайтлов, просто зайдя в браузере по адресу www.xbox.com/play.

Сервис поддерживает браузер Safari на iPhone и iPad, а также Chrome и Edge на Windows 10. Для управления игрой можно использовать любой контроллер с Bluetooth- или USB-подключением, либо экранные органы управления на гаджетах с тачскрином.

Режим ограниченного бета-тестирования xCloud подразумевает, что получить доступ к нему можно только по приглашениям. В Microsoft обещают постепенно увеличивать число бета-тестеров, повышать качество сервиса и добавлять поддержку новых типов устройств. Будет расширяться и география доступности игрового стриминга.

На смартфонах и планшетах с Android xCloud запустили в прошлом году, напоминает The Verge. Аналогичному запуску для iOS-устройств помешала позиция Apple — компания настаивает на том, чтобы каждая доступная через стриминг от Microsoft проходила модерацию в App Store. В Microsoft предпочли обойти ограничение, создав браузерную версию сервиса.