Еще не анонсированные AirPods 3 показал сайт российского магазина

Интернет-магазин российского сотового оператора МТС случайно опубликовал, а затем удалил изображение еще не анонсированных наушников Apple. Оно фигурировало на странице с недорогим чехлом от стороннего производителя.

Сейчас страница удалена, однако данные с нее, включая изображения, доступны в кэше Google. На них новые полностью беспроводные AirPods размещены в чехле uBear TouchCase черного цвета стоимостью 599 рублей. Также были доступны чехлы в других цветах с наушниками того же дизайна.

Судя по изображению из кэша Google, новые AirPods будут похожи на AirPods Pro укороченными "ножками" (так как сам чехол компактнее), однако силиконовых насадок-уплотнителей, как у Pro-версии, не получат.

Как ожидается, AirPods Pro могут анонсировать уже сегодня в ходе виртуальной презентации Apple. Также в трансляции могут показать новые планшеты iPad Pro, смарт-трекеры AirTag, обновленную линейку iMac в разноцветных корпусах и другие устройства.