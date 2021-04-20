Apple показала iMac в дизайне iPhone 12

В ходе виртуального анонса новинок, проходящего формате видеотрансляции, Apple представила новые компьютеры-моноблоки iMac. Устройства получили дизайн с плоскими гранями в стиле iPad Pro и iPhone 12, разноцветные корпуса и собственный процессор Apple вместо чипа Intel.

Новые iMac поставляются только с 24-дюймовым экранами. При этом корпус стал заметно компактнее, рамки вокруг экрана — более узкими, так что новый 24-дюймовый iMac оказался лишь ненамного крупнее 21,5-дюймового iMac предыдущего поколения.

Компьютеры оснащаются дисплеями с разрешением 4.5K и новыми камерами FaceTime с разрешением FullHD. Процессор M1 — такой же как в выпущенных в 2020-м MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini — не только обеспечивает производительность на уровне топовых ноутбучных чипов Intel, но и помогает "на лету" корректировать картинку с камеры во время видеоконференции.

В отличие от MacBook Air с M1 в новом iMac все же используется активное охлаждение. Но два вентилятора размерами меньше, чем раньше, и, по утверждению производителя, должны быть вдвое тише.

Заказать новинку в США можно будет с 30 апреля по цене от 1299 долларов за версию с 7-ядерным графическим сопроцессором. Внутри базовой модели — 256 ГБ встроенной памяти и всего 8 ГБ оперативной.

Более мощный вариант с 8-ядерной графикой стартует от 1499 долларов. Такая модель, помимо 2-х портов Thunderbolt, содержит еще 3 разъема USB 3, а также порт Ethernet для кабельного подключения к интернету.

Как сообщается на официальном сайте Apple, доставка заказанных устройств покупателям ожидается во второй половине мая.