Apple представила свой самый маленький гаджет

Apple анонсировала AirTag — беспроводную радиометку, интегрированную с "яблочным" программным обеспечением и сервисами. Устройство предназначено для поиска предметов, к которым оно прикреплено, при помощи приложения "Локатор".

AirTag можно прикрепить к связке ключей или положить в бумажник. После настройки iPhone сможет предупреждать хозяина уведомлением в момент, когда AirTag окажется далеко.

Выполненное в виде небольшой шайбы из полированной нержавеющей стали устройство может издавать писк по команде с iPhone или другого устройства Apple. А благодаря UWB-чипу все iPhone начиная с iPhone 11 могут обнаруживать его местоположение с высокой точностью.

Радиометка, оборудованная интерфейсами NFC, Bluetooth LE и работающая около года от одной сменной батарейки поступит в продажу 30 апреля по цене 29 долларов за штуку или 99 долларов за упаковку из четырех. Правда, никакого крепления в комплекте нет — такие аксессуары придется покупать отдельно.