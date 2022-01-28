В ВТБ рассказали о двух новых уловках интернет-мошенников

Специалисты по кибербезопасности банка ВТБ отметили массовое применение мошенниками двух новых схем, направленных на кражу денег с банковских карт. Обе они задействуют фишинговые сайты для получения платежных данных, но побуждают жертв к действию разными способами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госбанка, одна из схем задействует рекламные объявления в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и рассылки по электронной почте. Адресатам предлагают приобрести билеты в театр или на концерты, посетив сайт.

Попавшиеся на удочку мошенников вводят там данные банковской карты, после чего у них со счета начинают списываться средства. Снятия по 5-20 000 рублей идут с интервалом в 10-15 секунд вплоть до опустошения счета.

Кроме того, в ВТБ фиксируют рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в сети или на бирже. Потенциальным клиентам мошенники обещают привлекательные скидки или персональные консультации при немедленной оплате.

В банке напоминают, что для безопасности средств на счете следует осуществлять онлайн-платежи только на знакомых, проверенных сайтах, а также внимательно изучать ссылку перед тем как перейти по ней.