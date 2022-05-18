RuStore будут предустанавливать на смартфоны

Российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства, распространяемые на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что бета-версия RuStore заработает 25 мая. Предустанавливать приложение будут на технические устройства, в числе которых компьютеры, смартфоны, планшеты.

RuStore станет альтернативой Google Play.

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