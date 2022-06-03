Волож ушел со всех постов в "Яндексе"

Аркадий Волож ушел со всех своих постов в "Яндексе". Это касается должности генерального директора одноименной группы компаний, поста в совете директоров, а также руководящих должностей в международных дочерних структурах российского IT-гиганта.

Ранее в пятницу стало известно, что власти ЕС ввели в отношении Воложа персональные санкции. При этом ограничения не касаются ни Yandex N.V., ни дочерних компаний группы.

В сообщении компании подчеркивается, что Аркадий Волож через семейный траст (сформирован в 2019-м) владеет 45,3% голосующих акций Yandex N.V., что не делает его контролирующим акционером. Таким образом, введенные в отношении него санкции на саму компанию не распространяются.

Семейный траст будет голосовать принадлежащими акциями согласно рекомендациям совета директоров, не принимая указаний от Воложа на протяжении всего периода действия санкций.

Волож назвал решение Еврокомсии "нелогичным" и отметил, что продолжит помогать компании и ее команде. В "Яндексе" охарактеризовали шаг властей ЕС как "несправедливый", добавив, что произошедшее никак не повлияет на операционную деятельность компании.

После появления информации о добавлении Воложа в санкционный список ЕС бумаги "Яндекса" на московской бирже подешевели до минимума с 26 апреля 2022 года. В "отрицательном пике" их стоимость доходила до 1500 рублей за штуку — это -5,78% к цене открытия.

В официальном журнале Евросоюза включение Воложа в санкционный список объясняется тем, что он — один из ведущих бизнесменов, обеспечивающих "существенный источник дохода правительству РФ". Ранее под санкции попал занимавший пост управляющего директора "Яндекса" Тигран Худавердян. Это заставило его уйти с поста и покинуть совет директоров.