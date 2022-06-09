Президент назвал одно из главных направлений удара по России

На встрече с молодыми предпринимателями, которая проходит на ВДНХ в Москве, президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения в микроэлектронике являются одним из главных направлений удара по России.

Мероприятие транслируют телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства отметил, что уже несколько лет российское правительство пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России.

"Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер", – заявил президент.

Путин пояснил, что подобное всегда происходило, еще с петровских времен.

"Корабли, которые он строил, – способ строительства и так далее были же засекречены в значительной степени в то время. А Петр туда поехал, сам работал плотником, все это добывал", – напомнил глава государства.

Желание других стран ограничить доступ России к технологиям наблюдалось на протяжении всей ее истории и после петровской эпохи. Даже в самые лучшие годы нашего взаимодействия с западными, так называемыми партнерами.