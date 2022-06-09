"Страна-бензоколонка" в области Big Data обогнала многих

Россию пытаются оскорбить и назвать "страной-бензоколонкой", однако, например, в области обработки больших данных она обогнала многих, заявил Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

"Чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед​​​. Поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет, но даже если это невозможно, стремиться к этому надо", – пояснил Путин.

Полное выступление президента опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

По мнению Владимира Путина, если думать, как Циолковский, то можно полететь к звездам. И это произойдет. На первый взгляд, невероятные и сумасшедшие идеи двигают мир вперед, добавил глава государства.