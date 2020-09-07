Российские учёные значительно удешевили лечение рака наночастицами

Российские учёные в соавторстве с иностранным коллегами создали технологию лечения рака с помощью наночастиц, в которых дорогая платина заменена на дешёвый никель. Новый препарат не только дешевле в изготовлении, но и эффективнее в борьбе с сопротивляемостью раковых клеток.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании New Journal of Chemistry.

Один из самых перспективных экспериментальных видов лечения рака связан с использованием наночастиц. Наночастицы проникают сквозь поры в мембране раковой клетки (куда более крупные, чем у здоровых клеток) и убивают её.

Для этого обычно используются наночастицы на основе платины. Но этот металл очень дорогой. Кроме того, раковые клетки быстро приобретают сопротивляемость к такому лечению. Наконец, оно чревато серьёзными побочными эффектами.

Исследователи из России, Турции, Ирана и Испании нашли способ решить все три эти проблемы. Для этого они заменили платину на никель.

По своим химическим свойствам никель весьма похож на драгоценный металл, но он во много раз дешевле. Кроме того, используя никель, можно сделать гораздо более разнообразные противораковые наночастицы.

"Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами. Это позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей резистентностью, то есть сопротивляемостью, раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами", – приводит РИА Новости слова соавтора статьи Дамира Сафина из Тюменского государственного университета.

Учёные создали два типа наночастиц на основе никеля, используя металл и органические молекулы. В опытах на культурах раковых клеток ("в пробирке") эти частицы успешно убивали клетки рака лёгкого.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что в борьбе с раком можно использовать наночастицы на основе кремния. Удивительно, но противораковые наночастицы можно получать даже из чайных листьев. Между прочим, их можно использовать не только для лечения онкологических заболеваний, но и для их диагностики.