В Сибири найдена первая в мире мумия пещерного медведя

На одном из Новосибирских островов найдена прекрасно сохранившаяся туша пещерного медведя. Вечная мерзлота превратила её в своего рода мумию. Это первая находка такого рода: ранее в распоряжении учёных были только кости этих зверей.

Открытие было сделано оленеводами на острове Большой Ляховский.

"На сегодня это первая и единственная находка в своём роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости", – рассказывает Лена Григорьева из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Учёным представился уникальный шанс изучить образцы тканей пещерного медведя. Фото СВФУ.

О точном возрасте туши судить трудно, поскольку учёные ещё не выполнили радиоуглеродный анализ. Но животное наверняка обитало на северном острове в эпоху каргинского межледниковья, то есть 22–40 тысяч лет назад.

Право исследования находки передано специалистам СВФУ.

"Нам предстоит изучить тушу медведя, применяя все современные методы научных исследований: молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие", – заключает Григорьева.

Туша медведя сохранилась полностью. Фото СВФУ.

Напомним, что пещерный медведь (Ursus spelaeus) одними биологами считается отдельным видом, а другими – лишь подвидом бурого медведя. Он окончательно вымер около 15 тысяч лет назад.

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