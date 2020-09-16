16 сентября 2020 16:52 Анатолий Глянцев

В Сибири найдена первая в мире мумия пещерного медведя

Оленевод случайно сделал невероятную находку.

Оленевод случайно сделал невероятную находку.
Фото СВФУ.

Учёным представился уникальный шанс изучить образцы тканей пещерного медведя.

Учёным представился уникальный шанс изучить образцы тканей пещерного медведя.
Фото СВФУ.

Туша медведя сохранилась полностью.

Туша медведя сохранилась полностью.
Фото СВФУ.

Оленевод случайно сделал невероятную находку.
Учёным представился уникальный шанс изучить образцы тканей пещерного медведя.
Туша медведя сохранилась полностью.

На одном из Новосибирских островов найдена прекрасно сохранившаяся туша пещерного медведя. Вечная мерзлота превратила её в своего рода мумию. Это первая находка такого рода: ранее в распоряжении учёных были только кости этих зверей.

Открытие было сделано оленеводами на острове Большой Ляховский.

"На сегодня это первая и единственная находка в своём роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости", – рассказывает Лена Григорьева из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Учёным представился уникальный шанс изучить образцы тканей пещерного медведя.
Фото СВФУ.

О точном возрасте туши судить трудно, поскольку учёные ещё не выполнили радиоуглеродный анализ. Но животное наверняка обитало на северном острове в эпоху каргинского межледниковья, то есть 22–40 тысяч лет назад.

Право исследования находки передано специалистам СВФУ.

"Нам предстоит изучить тушу медведя, применяя все современные методы научных исследований: молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие", – заключает Григорьева.

Туша медведя сохранилась полностью.
Фото СВФУ.

Напомним, что пещерный медведь (Ursus spelaeus) одними биологами считается отдельным видом, а другими – лишь подвидом бурого медведя. Он окончательно вымер около 15 тысяч лет назад.

Ранее ^Вести.Ru рассказывали о расшифровке РНК волка, пролежавшего в вечной мерзлоте Сибири 14 тысячелетий. Писали мы и о том, как российские биологи изучили белки и жиры сибирского мамонта.

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