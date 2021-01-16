Найдено еще одно растение, блокирующее коронавирус

Экстракт полыни препятствует репликации коронавируса. По крайней мере, это доказали тесты в лабораторных условиях, их провели исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института. Один из авторов научной работы Памела Везерс, которая более 30 лет изучает лечебные свойства полыни, была поражена результатами, которые продемонстрировали экстракты семи сортов этого растения против SARS-CoV-2.

"В ходе исследований мы установили, что вещества полыни не препятствуют самому проникновению вируса в клетки. А вот то, что происходит внутри клетки, конечно, требует дополнительного изучения. Мы поняли, что экстракт убивает вирус. Вирус не распространяется в культуре клеток. Это очень позитивный эффект. И что было для нас особенно удивительным: мы провели тесты со многими сортами полыни. И каждый из образцов оказался эффективен против вируса", – сообщила профессор.

Пока не удалось точно установить, какой именно активный компонент растения противостоит SARS-CoV-2. Сначала думали, что это артемизинин – вещество, которое также используют для лечения малярии в африканских странах. Однако оказалось это не он, а какой-то другой компонент полыни, либо комбинация неких компонентов с артемизинином.

"Очевидно, что нам необходимо провести дополнительные исследования вне живого организма. Но нам также нужно провести клинические исследования на людях. Нужно подчеркнуть, что полынь – очень безопасное растение. Человечество использует его уже больше двух тысяч лет – и в виде отваров, а позднее и в виде инъекций. Всё это безопасно. Поэтому нам, вероятно, стоит провести тесты хотя бы на небольшой группе пациентов, чтобы убедиться в эффективности препарата – действительно ли полынь может предотвращать заражение и подавлять вирус", – отметила Памела Везерс.

На данный момент ученые выяснили, что активное вещество содержится во всех сортах полыни однолетней и стабильно сохраняется при длительном сухом хранении при комнатной температуре. Теоретически из листьев растения можно было бы получить порошок, а потом сделать из него таблетки.

"Альтернативный вариант – использование капсул с порошком из листьев полыни. Это, пожалуй, самый оптимальный способ доставки необходимого количества действующего вещества в организм человека. Я не думаю, что наладить производство такого препарата будет проблемой. Мы уже консультируем фермеров, как получить и отобрать необходимые действующие вещества из растений и как организовать постоянное производство препарата", – рассказала профессор.

Авторы исследования возлагают большие надежды на продолжение клинических испытаний. В случае успеха лекарство из полыни может стать недорогим средством против нового коронавируса. По мнению американских экспертов, его как альтернативный препарат можно будет направить в бедные страны Африки, которые не смогли закупить достаточное количество противоковидной вакцины, или же в регионы, где сложно организовать масштабную вакцинацию населения.