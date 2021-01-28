Ученые объяснили, как погибла тургруппа Дятлова

Ученые из Швейцарии провели исследование, которое показало, как могли погибнуть участники группы Дятлова в результате лавинообразного схода. Именно снежная масса, по их мнению, стала причиной травм, которые обнаружили на телах туристов.

Ученые Йохан Гауме и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха построили модель лавинообразного схода в той обстановке, где группа Дятлова установила лагерь. Специалисты назвали несколько причин, в результате которых и могла произойти лавина. В их числе низовый ветер, увеличивавший нагрузку на нарушенный снежный пласт, а также неровная топография.

Исследователи считают, что группа Дятлова могла услышать звук схода снежной массы. Туристы выскочили из палатки, в чем были, а лавина сбила их с ног. Пострадавшие получили травмы и скончались от переохлаждения. Выводы ученых приведены в журнале Communications Earth & Environment.

Трагический инцидент, оставивший после себя массу загадок, произошел в феврале 1959 года. Группа из девяти туристов погибла в полном составе в окрестностях горы Холатчахль (Свердловская область). Согласно результатам официального расследования, причиной случившегося стал несчастный случай, вызванный стихийной силой.