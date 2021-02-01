Кишечные бактерии заставили мышей покинуть потомство

В каждом организме есть целый коллектив "нахлебников", который учёные называют микробиотой. Доказано, что эти иждивенцы способны влиять на психическое здоровье и поведение "хозяина", и учёные активно исследуют масштабы этого влияния. Уже известно, что кишечные бактерии могут оградить человека от депрессии или воздействовать на его уровень тревожности. Они даже могут защитить организм от радиации и помочь справиться с нашествием вирусов.

Однако, эти бактерии не всегда приносят пользу. Так, кишечная микрофлора влияет на развитие артрита и аутоиммунных заболеваний, может способствовать развитию аллергий и диабета.

Отметим, что исследовать взаимосвязь микробиоты и человеческого организма, не говоря уже о психике, крайне сложно: бактериальное "население" у всех людей разное, а поведение и его причины не всегда можно объяснить лишь одним фактором.

Несмотря на это, учёным из Института биологических исследований Солка в США всё же удалось найти важную взаимосвязь между конкретной бактерией и материнским поведением лабораторных мышей. Работа, опубликованная в издании Science Advances, позволяет говорить о зависимости психического здоровья от бактериального состава кишечника.

"Насколько мы знаем, это первое доказательство того, что микрофлора кишечника играет важную роль в развитии здорового материнского поведения и установления связи между мамой и потомством на животной модели, – сообщает Жанель Эйрс (Janelle Ayres), ведущий автор исследования. – Это открытие пополняет растущую базу знаний о связи мозга и кишечника, а также важности бактерий в регуляции поведения организма-хозяина".

В описанном эксперименте команда Эйрс наблюдала за несколькими группами мышей с разными штаммами бактерий Escherichia coli E. Coli, или кишечной палочки. Исследователи обратили внимание, что у грызунов с кишечной палочкой со сложным названием штамма O16:H48 MG1655 мышата вырастали очень уж хилыми. При этом детёныши вели себя типичным образом, а объём и состав молока у их матерей были в норме. Однако более тщательное наблюдение за выводками показало, что мыши попросту забрасывали своих детёнышей, недокармливая их.

В серии дополнительных экспериментов учёные помогли истощённым мышатам набрать вес, либо дополнительно давая им фактор роста IGF-1 (белок, важный для развития организма), либо передавая их на попечение более заботливым приёмным матерям. Таким образом учёные доказали, что задержка в росте у потомства этой линии мышей была связана именно с материнским поведением.

Оно же в свою очередь как-то связано с составом их микробиома. Команда Эйрс планирует изучить эту связь в будущих исследованиях. Так, исследователи предполагают, что бактерии могут влиять на уровень "гормона счастья" серотонина. Однако это предстоит выяснить наверняка в следующих работах.

К слову, штамм O16:H48 MG1655 был найден и в человеческом кишечнике. Но до этого никто их учёных не заявлял о каком-либо его влиянии на организм женщин.

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о влиянии кишечных бактерий на тяжесть течения COVID-19 и психическое здоровье людей. Также мы писали о том, как бактерии превращают растения в зомби , а грибы превращают цикад в "летающих мертвецов".