В печени кальмара нашли средство от воспаления человеческого мозга

Специалисты из России разработали перспективный препарат для лечения черепно-мозговых травм. Его действующее вещество было выделено из печени кальмара.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группой во главе с Игорем Манжуло из Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского.

Черепно-мозговые травмы обычно приводят к воспалению в месте удара. Это нормальная защитная реакция организма, но иногда он может "перестараться", и тогда воспаление приносит вред, а не пользу. Оно способно привести к гибели нейронов, которая может повлечь за собой постоянные головные боли, потерю концентрации и другие нежелательные последствия. Поэтому врачам так важно иметь возможность держать воспаление под контролем.

Биологи из двух научных центров Дальневосточного отделения РАН выделили из печени командорского кальмара особое вещество – синаптамид. Оно входит в состав мембран нервных клеток. Приём синаптамида способствует восстановлению нейронов, росту их отростков и появлению новых контактов между нейронами. Также вещество уменьшает количество провоспалительных белков цитокинов, которые вырабатываются "телохранителями" нейронов – клетками микроглии.

Учёные извлекли лекарство для мозга из печени кальмара. Иллюстрация Игоря Манжуло/ННЦМБ.

Учёные испытали новый препарат на крысах. Для этого животным нанесли лёгкую черепно-мозговую травму. Классические последствия такого удара – это повышение тревожности и ухудшение памяти.

Подопытным грызунам вводили синаптамид в течение семи дней после травмы. Эксперименты с участием животных показали, что препарат уменьшил тревожность и поддержал работу памяти животных.

"Синаптамид улучшает работу долговременной памяти и снижает тревожность. Также он подавляет активность провоспалительных клеток микроглии и снижает уровень провоспалительных цитокинов, – резюмирует Манжуло. – Это показали наши молекулярные эксперименты по выявлению соответствующих соединений в образцах мозга".

Биохимический механизм работы препарата пока остаётся неизвестным. Выяснить его – задача будущих исследований.

Работа была поддержана грантом Президентской программы Российского научного фонда.

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