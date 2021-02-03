Ученые объяснили связь между кофе, мужчинами и глухотой

Испанские ученые пришли к выводу, что кофе положительно сказывается на здоровье мужчин. Достаточно выпивать по одной чашке напитка в день, чтобы предотвратить потерю слуха.

Масштабное исследование длилось на протяжении одиннадцати лет. В нем приняли участие почти 37 тысяч женщин и мужчин.

Ученые отмечают, что кофе благотворно влияет на слух из-за его антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Мужчины, выпивающие от одной до пяти чашек напитка в день на 15 процентов предотвращают развитие глухоты. При этом на женщин кофе не оказывает такого влияния, сообщает Daily Mail. Связано это с тем, что у них высокий уровень эстрогена, что само по себе защищает от потери слуха.

Ранее ученые назвали напиток, продлевающий жизнь. Им оказался простой чай. При этом в него нужно добавить лимон.