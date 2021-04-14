Военные США заключили контракты на создание ядерной лунной ракеты

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выделило несколько миллионов долларов на создание ракеты с ядерным двигателем. Первый запуск планируется уже в 2025 году.

Проект носит название DRACO ("Дракон"). Это аббревиатура от словосочетания DARPA Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations ("Демонстрационная ракета DARPA для гибких окололунных манёвров").

Сердцем нового корабля станет урановый атомный реактор, похожий на те, что используются на АЭС, атомных ледоколах и субмаринах. Такие реакторы вырабатывают огромное количество тепла при небольших затратах ядерного топлива.

Это тепло будет нагревать запасённый в баках водород. Раскалённый газ станет с огромной скоростью вырываться из сопла двигателя, и эта реактивная струя приведёт корабль в движение.

Такой двигатель поможет космонавтике выйти на новый уровень. Конструкторам больше не придётся выбирать из двух зол: мощных, но требующих слишком много топлива химических двигателей, и экономичных, но слабосильных электрических (ранее мы подробно рассказывали об этой дилемме). Корабли с ядерными силовыми установками помогут человечеству по-настоящему покорить Солнечную систему (разумеется, если будут использоваться в мирных целях).

Испытание демонстрационной версии корабля на низкой околоземной орбите запланировано уже на 2025 год.

DARPA заключило контракт на разработку реактора с компанией General Atomics. Его стоимость – 22 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда российских рублей по текущему курсу).

Отметим, что атомные реакторы на борту космических аппаратов – не новость. В 60-70-х годах прошлого века целый ряд как американских, так и советских спутников оснащался такими установками. Однако они использовались только для выработки электроэнергии, и никогда – для нагрева вещества, создающего реактивную струю.

Проектированием самого корабля займутся компании Lockheed Martin и Blue Origin. Первая получила контракт стоимостью в 2,9 миллиона долларов, вторая – 2,3 миллиона долларов (это почти 220 миллионов рублей и более 174 миллионов рублей по текущему курсу, соответственно).

Заметим, что обе компании – отнюдь не новички в разработке космической техники. На счету Lockheed Martin целый ряд успешно работающих межпланетных зондов, например, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, изучающий Красную планету с 2006 года.

Blue Origin в основном сосредоточена на создании двигателей и ракет, но работает и над другими проектами, вплоть до пилотируемых лунных кораблей.

Напомним, что "Роскосмос" также планирует создавать космические корабли на атомной тяге.

К слову, ранее мы рассказывали о ядерном реакторе для колонизации Марса и Луны.

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