Муравьи могут увеличивать и уменьшать собственный мозг

Биологи обнаружили муравьёв, способных менять размер собственного мозга. Интересно, что такое изменение обратимо: уменьшившийся мозг может снова увеличиться. Подобное управление собственной анатомией впервые наблюдаются у насекомых и вообще беспозвоночных.

У многих видов муравьёв в колонии есть королева (матка), дающая потомство, и рабочие особи – самки, не откладывающие яйца. Гибель матки обычно означает гибель всей колонии. Однако обитающие в Индии муравьи вида Harpegnathos saltator могут "выбрать" себе новую королеву из рабочих особей.

Процедура заключается в том, что "претендентки на престол" тыкают друг в друга сяжками. Через некоторое время насекомые определяются с тем, кому быть королевой, хотя и неизвестно, каким образом достигается консенсус.

Как только рабочая особь становится маткой, меняется её поведение, физиология и даже анатомия. У неё на 19% уменьшается объём мозга, зато увеличиваются яичники. Она перестаёт вырабатывать яд и при малейшей опасности предпочитает скрываться, а не вступать в драку.

Авторы нового исследования обнаружили, что эти изменения обратимы. Они отселили нескольких рабочих особей из колонии. Когда те "выбрали" себе новую королеву и её тело изменилось, коварные экспериментаторы вернули коронованную особу в родную колонию.

Оказалось, что через 6–8 недель она вернулась к своему облику рабочей особи. Мозг снова увеличился, яичники уменьшились, поведение стало прежним.

Обратимое изменение размеров мозга – удивительное явление. Биологам было известно, что у некоторых певчих птиц мозг временно увеличивается весной, а у обыкновенных хомяков – уменьшается во время зимней спячки. Но никогда раньше учёные не наблюдали такой метаморфозы у беспозвоночных.

Новое исследование расширяет представления учёных о том, насколько пластичными могут быть живые организмы. Природа вновь доказала, что она изобретательнее, чем мы о ней думали.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

К слову, ранее мы рассказывали о муравьях, освоивших сельское хозяйство, и их удивительной броне.

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