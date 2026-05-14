ВС РФ применили "Кинжалы", "Искандеры" и Х-101 в массированном ударе по Киеву

1500 дронов и 56 ракет за ночь: что известно о рекордном ударе ВС РФ по Украине ВС РФ применили "Кинжалы", "Искандеры" и Х-101 в массированном ударе по Киеву

Москва14 мая Вести.В ночь на 14 мая Вооруженные силы России осуществили комбинированный массированный удар по объектам на территории Украины, применив рекордное количество беспилотников и высокоточных ракет. Об этом сообщают украинские СМИ.

Киев находится под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов, а также баллистических ракет заявил утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко

По экспертным оценкам, за ночь было выпущено порядка 1500 ударных дронов и 56 ракет разных типов, среди которых "Кинжалы", "Искандеры" и Х-101. Министерство обороны России заблаговременно предупреждало о вероятности массированного ракетного удара по центру Киева.

Под удар попали ключевые цели: нефтеперерабатывающий завод, портовая инфраструктура, энергетические объекты, аэродром, а также пункты управления. В их числе — бизнес-центр, который, по подтвержденным данным, использовался ВСУ для сборки беспилотников. О прямом попадании ракеты в АЗС БРСМ сообщил Telegram-канал "Киiв Оперативний".

В украинской столице зафиксированы пожары и серьезные разрушения объектов, задействованных украинскими военными. Серия взрывов также прогремела в Харькове — местные власти подтвердили прилеты по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители опубликовали инногочисленные видеозаписи со взрывами.

Прилеты также были зафиксированы в порту Черноморск Одесской области и по энергообъекту в Черниговской области. Украинские паблики писали о взрывах вблизи аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, где размещена авиатехника НАТО.

Лидер пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев подтвердил многочисленные прилеты ракет и "Гераней" по целям ВСУ.

Есть несколько прилетов в Дарницком районе и рядом — в стороне аэропорта Борисполь, где садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage из стран Запада написал он в Telegram-канале

Также отмечен прилет двух ракет в направлении частного аэродрома "Чайка" на юго-западе Киева, откуда регулярно поднимаются реактивные БПЛА и разведывательные беспилотники.

Украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали в ночь на 14 мая массовый запуск российских дронов-камикадзе "Герань-2" с нескольких направлений. Накануне российские войска провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и иных городах, а украинские СМИ сообщали о запуске Россией сотен беспилотников по западным регионам страны.