Астахов: международное право разрушено, на его месте - глубокая воронка Адвокат Астахов: у нас есть замечательный опыт создания военного трибунала

Москва16 апр Вести.Международное право переживает не просто упадок, а полное разрушение, на месте которого образовалась глубокая воронка, заявил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, решение вопроса о трибунале представляется целесообразным, учитывая запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Европы, где будет обсуждаться создание трибунала в отношении России.

Если говорить о правовом русле, сложно говорить, когда международное право уже не только в руинах находится, но оно уже полностью разрушено. Уже такая на месте международного права воронка образовалась глубокая, которая все глубже и глубже становится. Тем не менее у нас есть замечательный, прекрасный опыт создания трибуналов, ведь Нюрнбергский трибунал начинался здесь, в Москве в 1942 году. Это наказание для тех, кто совершает преступления, геноцид русского, еврейского населения, славянского населения. А по трибуналу, мне кажется, надо вопрос решать, потому что они [страны Евросоюза] 15 мая собираются на комитете министров Европы обсуждать этот вопрос заявил Астахов

Он напомнил, что в сентябре 2022 года велось обсуждение возможности создания международного трибунала для наемников, которые были пойманы в Мариуполе, на Донбассе и все надеялись на проведение публичного трибунала, однако решение этого вопроса приостановилось.

Ранее сообщалось, что международный общественный трибунал подтвердил факты убийств украинскими боевиками мирных жителей Курской области. Жители региона рассказали о множестве военных преступлений. В частности, упоминаются расстрелы и убийства мирных жителей, а также грабежи.

Президент Академии нюрнбергских принципов ИГП РАН Александр Звягинцев ранее сообщил, что решения Нюрнбергского трибунала стали фундаментом для формирования современной системы международного уголовного права и послевоенной архитектуры мира. Он отметил, что принципы, провозглашенные трибуналом, повлияли не только на международное, но и на национальное право многих стран.