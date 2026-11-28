Адвокат: Лерчек вернули 45 млн руб. и ювелирные украшения, изъятые в ходе обыска

Адвокат Лерчек заявил, что следователи вернули ей изъятые при обыске украшения Адвокат: Лерчек вернули 45 млн руб. и ювелирные украшения, изъятые в ходе обыска

Москва28 ноя Вести.Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которую помиловал президент России Владимир Путин, вернули изъятые при обыске украшения и 45 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

В 2024 году во время обыска по делу блогера и ее бывшего мужа было изъято 22 комплекта ювелирных украшений премиальных брендов, в том числе Cartier и Chopard.

Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу, суд также снял арест с 45 миллионов рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года отметил адвокат

Он добавил, что пропавшие часы Cartier и браслет Bulgari остаются ненайденными.

В МВД рассказали, что часть изъятых драгоценностей не приобщили к делу как доказательства. Из‑за нарушения правил хранения ценных вещей пропали два украшения на сумму около 14,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания.

Сейчас блогер проходит лечение в инновационной онкологической клинике в Пекине.