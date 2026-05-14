AECOM начала изучение местности в Армении для реализации "маршрута Трампа"

Москва14 мая Вести.Группа специалистов американской инженерно‑консалтинговой компании AECOM прибыла в Армению для проведения обследования местности в рамках инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) по поручению Фонда партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям Госдепартамента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Представители компании ознакомили вице-премьера [Армении] Мгера Григоряна с основным направлением и ожидаемыми результатами работ по технико-экономической оценке, которую им предстоит разработать говорится в сообщении

Посольство США в Армении сообщило о встрече делегации Штатов с Григоряном. Возглавила делегацию старший советник Бюро по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Госдепартамента США, посол Энн Мари Ястишок. Вместе с представителями Международной финансовой корпорации развития Соединенных Штатов дипломаты обсудили дальнейшие шаги по реализации TRIPP и отметили "значительный прогресс в операционных и юридических вопросах", которые связаны с инициативой.

"Маршрут Трампа" – транспортный коридор, который должен связать Азербайджан с территорией Нахичевани через Армению.

Как сообщалось в январе 2026 года, США смогут арендовать "Маршрут Трампа" в Армении на 49 лет. Уже в апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев предоставил информацию о ходе строительства, заявив, что проект продолжает развиваться.