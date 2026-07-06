В Омске возобновил работу аэропорт

Аэропорт Центральный в Омске возобновил работу В Омске возобновил работу аэропорт

Москва6 июл Вести.Аэропорт Центральный в Омске возобновил работу, сообщили в пресс-службе Росавиация в MAX.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности.

Аэропорт Омск (Центральный) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что на территории Омской области был отменен режим беспилотной опасности.

По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, расчеты средств противовоздушной обороны сбили большую часть дронов.