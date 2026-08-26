Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта в аэропорту Чебоксар сняты, об этом утром 26 августа сообщает пресс-служба Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ в 06.41 по московскому времени.

Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

По информации ведомства, ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов авиационного транспорта. Они действовали ровно четыре часа.