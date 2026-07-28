Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов с учетом ограничений Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва28 июл Вести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. В воздушном пространстве в районе авиагавани введены временные ограничения, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Информация опубликована в канале МАХ Росавиации в 08.34.

Отмечается, что в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Жуковский введены ограничения на полеты.