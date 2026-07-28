Москва28 июлВести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. В воздушном пространстве в районе авиагавани введены временные ограничения, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Информация опубликована в канале МАХ Росавиации в 08.34.
Отмечается, что в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Жуковский введены ограничения на полеты.