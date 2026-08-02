Москва2 авг Вести.В аэропорту Геленджика сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в этот день. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Согласно сообщениям пресс-службы, опубликованным в ее канале в мессенджере МАХ, ограничения были введены около 19.10 мск и сняты около 22.25 мск.

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов … Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 мск сказано в публикации

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.