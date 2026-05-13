Бречалов: аэропорт Ижевска может быть выставлен на "Авито"

Москва13 мая Вести.Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что аэропорт Ижевска могут выставить на продажу на "Авито", передает ГТРК "Удмуртия".

По словам главы региона, процедура продажи будет максимально открытой и прозрачной. Бречалов заявил о желании найти инвестора, который сможет развивать авиакомпанию.

Три ключевых, самых больших, оператора аэропортов в России уже были в Ижевске, и все смотрели объект. Они заинтересованы. Авиакомпания "Аэропорт+" это идеальный вариант приводятся слова Бречалова

На "Авито" аэропорт планируется выставить за максимальную цену. Деньги пойдут на жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, социальные объекты.