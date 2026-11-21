Аэропорт Калининграда вернулся к штатной работе Росавиация сняла частичные ограничения в аэропорту Калининграда

Москва21 ноя Вести.Калининградской аэропорт Храброво вернулся к штатной работе после отмены ограничений, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Калининград (Храброво): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении

Согласно данным ведомства, частичные ограничения действовали в течение с 20.20 до 20.43 мск.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что система оповещения "Беспилотная опасность" в Калининграде среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Сейчас угрозы нет.