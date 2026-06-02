Москва2 июнВести.Аэропорт Калуги возобновил полноценное обслуживание авиарейсов после вынужденного почти 50-минутного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности в воздушной гавани вводились на фоне ракетной опасности в Калужской области. В настоящее время, согласно сообщению региональной службы РСЧС, угроза вражеской атаки снята.