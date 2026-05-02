Москва2 мая Вести.Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу после небольшой паузы, сообщает пресс-служба Росавиации.

В воздушной гавани был ограничен прием и отправка рейсов, об этом в ведомстве заявили в 14.29 по московскому времени в субботу, 2 мая. О возобновлении работы аэропорта Екатеринбурга стало известно в 14.36 по московскому времени.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

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