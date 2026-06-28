Росавиация временно ограничила прием и выпуск рейсов в аэропорту Краснодара

Аэропорт Краснодара работает с ограничениями из-за требований безопасности Росавиация временно ограничила прием и выпуск рейсов в аэропорту Краснодара

Москва28 июн Вести.В аэропорту Краснодара действует режим временных ограничений на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры приняты в целях безопасности.

Когда авиагавань вернется к штатному режиму работы, пока не уточняется.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло аэропорта.