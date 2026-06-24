Аэропорт в Нижнем Новгороде закрылся второй раз с начала суток

Аэропорт Нижнего Новгорода прекратил работу через 30 минут после открытия Аэропорт в Нижнем Новгороде закрылся второй раз с начала суток

Москва24 июн Вести.Воздушная гавань Нижнего Новгорода снова приостановила работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уведомление об этом опубликовано в мессенджере MAX в 7.38 по московскому времени в среду, 24 июня.

По данным ведомства, нижегородский аэропорт работал около получаса: сообщение о его открытии публиковалось ранее в 7.10.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) … Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении Росавиации в мессенджере MAX

Уточняется, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.