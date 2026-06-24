Москва24 июнВести.Воздушная гавань Нижнего Новгорода снова приостановила работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Уведомление об этом опубликовано в мессенджере MAX в 7.38 по московскому времени в среду, 24 июня.
По данным ведомства, нижегородский аэропорт работал около получаса: сообщение о его открытии публиковалось ранее в 7.10.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) … Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении Росавиации в мессенджере MAX
Уточняется, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.