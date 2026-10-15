Аэропорт Пензы закрылся через 4 минуты после открытия Аэропорт Пензы после возобновления полетов проработал меньше 5 минут

Москва15 окт Вести.В аэропорту Пензы утром 15 октября вновь введены ограничения на полеты. В 7.35 Росавиация сообщила в MAX о возобновлении его работы, но уже через 4 минуты он был снова закрыт.

Аэропорт Пенза: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О том, что в Пензенской области введен план "Ковер" и действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, также проинформировал в мессенджере MAX губернатор региона Олег Мельниченко.

Около 4 утра он сообщал, что на территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность".