Москва15 октВести.В аэропорту Пензы утром 15 октября вновь введены ограничения на полеты. В 7.35 Росавиация сообщила в MAX о возобновлении его работы, но уже через 4 минуты он был снова закрыт.
Аэропорт Пенза: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О том, что в Пензенской области введен план "Ковер" и действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, также проинформировал в мессенджере MAX губернатор региона Олег Мельниченко.
Около 4 утра он сообщал, что на территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность".