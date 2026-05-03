Москва3 маяВести.В аэропорту Пскова в субботу вечером введены временные ограничения для полетов, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщение, которое было опубликовано в 23.54 по московскому времени
По информации Росавиации, данные меры необходимы для безопасности полетов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о введении на всей территории региона беспилотной опасности.