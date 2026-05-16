Москва16 маяВести.Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и выпуск рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Уведомление о закрытии воздушной гавани было опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 18.30 по московскому времени в субботу, 16 мая. 13 минут спустя, в 18.43, Росавиация сообщила об открытии саратовского аэропорта.
Аэропорт Саратов (Гагарин) … Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении
Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.