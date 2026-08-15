Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

Москва15 авг Вести.Ограничения на прием и выпуск воздушного транспорта отменены в аэропорту Саратова, сообщает пресс-служба Росавиации. Соответствующая инйформация была опубликована в канале МАХ ведомства 15 августа в 01.43 по московскому времени.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Ограничения были введены после полуночи 15 августа и действовали около полутора часов. По данным ведомства, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.