Москва8 маяВести.Международный аэропорт Сочи начал работать по фактическому расписанию и уже приступил к обслуживанию пассажиров и воздушных судов для отправки в города назначения. Об этом сообщил управляющий директор авиагавани Алексей Комаров.
Он отметил, что в ближайшие сутки авиакомпании будут стабилизировать расписание из-за действовавших днем 8 мая ограничений.
Обращаем внимание, что возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Рекомендуем следить за информацией от авиаперевозчиковсказал Комаров
Ограничения, действовавшие в течение 8 мая в аэропорту Сочи, были отменены около 16.30 мск.