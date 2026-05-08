Москва8 мая Вести.Международный аэропорт Сочи начал работать по фактическому расписанию и уже приступил к обслуживанию пассажиров и воздушных судов для отправки в города назначения. Об этом сообщил управляющий директор авиагавани Алексей Комаров.

Он отметил, что в ближайшие сутки авиакомпании будут стабилизировать расписание из-за действовавших днем 8 мая ограничений.

Обращаем внимание, что возможны переносы, отмены или объединения рейсов. Рекомендуем следить за информацией от авиаперевозчиков сказал Комаров

Ограничения, действовавшие в течение 8 мая в аэропорту Сочи, были отменены около 16.30 мск.