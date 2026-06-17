Москва17 июнВести.В воздушном пространстве Сочи возобновляются полеты гражданской авиации. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Ограничения в аэропорту города-курорта сняты.
Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ФАВТ в MAX
Меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов в небе над Сочи. Они продержались в авиагавани порядка трех часов.
В настоящее время временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Геленджика.