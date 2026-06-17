В сочинском аэропорту сняли временные ограничения на полеты

Аэропорт Сочи вновь работает без авиаограничений В сочинском аэропорту сняли временные ограничения на полеты

Москва17 июн Вести.В воздушном пространстве Сочи возобновляются полеты гражданской авиации. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения в аэропорту города-курорта сняты.

Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ФАВТ в MAX

Меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов в небе над Сочи. Они продержались в авиагавани порядка трех часов.

В настоящее время временные ограничения продолжают действовать в аэропорту Геленджика.