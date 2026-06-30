Москва30 июнВести.Росавиация временно приостановила работу аэропорта Тамбова (Донское) на фоне объявленной в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в канале пресс-службы ведомства на платформе MAX
Согласно информации региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских БПЛА.