Москва10 авгВести.В ночь на понедельник, 10 августа, в целях безопасности закрыли для полетов аэропорт Ульяновска, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.07 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Ранее в ведомстве сообщили о закрытии для полетов воздушных гаваней Тамбова, Пензы, Саратова и Внуково.