Росавиация: ограничения на полеты введены в аэропорту Ульяновска

Аэропорт Ульяновска приостановил свою работу Росавиация: ограничения на полеты введены в аэропорту Ульяновска

Москва10 авг Вести.В ночь на понедельник, 10 августа, в целях безопасности закрыли для полетов аэропорт Ульяновска, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.07 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Ранее в ведомстве сообщили о закрытии для полетов воздушных гаваней Тамбова, Пензы, Саратова и Внуково.