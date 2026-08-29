Москва29 авг Вести.В аэропорту Ижевска отменены временные ограничения на полеты после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне ракетной опасности на территории Удмуртии.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале на платформе MAX

В то же время врио главы Удмуртии Ольга Абрамова со своей стороны в канале в MAX уточнила, что в республике отменены сигналы "Опасное небо", "Ракетная опасность" и режим "Ковер".