Москва29 авгВести.В аэропорту Ижевска отменены временные ограничения на полеты после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне ракетной опасности на территории Удмуртии.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале на платформе MAX
В то же время врио главы Удмуртии Ольга Абрамова со своей стороны в канале в MAX уточнила, что в республике отменены сигналы "Опасное небо", "Ракетная опасность" и режим "Ковер".