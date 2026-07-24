Москва24 июлВести.Аэропорт в Перми вновь принимает и отправляет рейсы. Введенные ранее ограничения сняты, информирует Росавиация в MAX.
Они были введены сегодня в 6.45 и действовали около двух часов.
Аэропорт Пермь (Большое Савино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.
Ранее сегодня к работе в штатном режиме вернулись аэропорты Кирова, Ижевска, Казани, Самары, Ульяновска и ряда других городов.