Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Перми

Аэропорт в Перми вернулся к штатной работе Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Перми

Москва24 июл Вести.Аэропорт в Перми вновь принимает и отправляет рейсы. Введенные ранее ограничения сняты, информирует Росавиация в MAX.

Они были введены сегодня в 6.45 и действовали около двух часов.

Аэропорт Пермь (Большое Савино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.

Ранее сегодня к работе в штатном режиме вернулись аэропорты Кирова, Ижевска, Казани, Самары, Ульяновска и ряда других городов.