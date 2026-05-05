Москва5 маяВести.Столичный аэропорт Внуково возобновил обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее сообщалось, что работа воздушной гавани временно приостановлена.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в сообщении
Отмечается, что возможны корректировки в расписании.