Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва5 мая Вести.Столичный аэропорт Внуково возобновил обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что работа воздушной гавани временно приостановлена.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в сообщении

Отмечается, что возможны корректировки в расписании.