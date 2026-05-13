Аэропорт Жуковский закрыт для приема и выпуска самолетов

Москва13 мая Вести.В воздушной гавани Жуковский (Раменское) временно остановлен пропуск самолетов - ни взлет, ни посадка не осуществляются. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Данные меры продиктованы необходимостью гарантировать безопасность авиаперелетов.

Когда именно запрет снимут - будет объявлено позже.