В аэропортах Бугульмы и Самары введены ограничения

Аэропорты Бугульмы и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы В аэропортах Бугульмы и Самары введены ограничения

Москва12 мая Вести.Росавиация информирует о временных ограничениях в авиагаванях Самары и Бугульмы. Сообщение опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 9.01.

Аэропорты: Бугульма, Самара (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Ранее сегодня сообщалось о введении режимов беспилотной опасности в Самарской области и Татарстане.

Всего с начала суток 12 мая по состоянию на 9.20 временные ограничения введены в 11 аэропортах в разных регионах России.