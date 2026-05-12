Москва12 маяВести.Росавиация информирует о временных ограничениях в авиагаванях Самары и Бугульмы. Сообщение опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 9.01.
Аэропорты: Бугульма, Самара (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении
Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
Ранее сегодня сообщалось о введении режимов беспилотной опасности в Самарской области и Татарстане.
Всего с начала суток 12 мая по состоянию на 9.20 временные ограничения введены в 11 аэропортах в разных регионах России.