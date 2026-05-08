В Казани, Чебоксарах, Ижевске и Нижнекамске сняты ограничения на полеты

Аэропорты четырех городов РФ заработали без ограничений В Казани, Чебоксарах, Ижевске и Нижнекамске сняты ограничения на полеты

Москва8 мая Вести.В воздушном пространстве Казани, Чебоксар, Ижевска и Нижнекамска возобновлена работа гражданской авиации. Об этом стало известно из сообщения Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорты Казани, Чебоксар, Ижевска и Нижнекамска: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации Росавиации

Предпринимавшиеся меры были обоснованы требованиями безопасности. В Казани и Чебоксарах они продлились порядка 5 часов, в Ижевске – более двух часов, а в Нижнекамске – чуть более четырех.