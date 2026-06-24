В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Сочи вернулись к штатной работе В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения на полеты

Москва24 июн Вести.В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на полеты. Меры вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорты Геленджик, Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Ограничения в авиагаванях вводились из-за временного запрета на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. В связи с этим в расписании рейсов были возможны корректировки.

Теперь аэропорты работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло.