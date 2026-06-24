Москва24 июнВести.В аэропортах Геленджика и Сочи сняты временные ограничения на полеты. Меры вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорты Геленджик, Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Ограничения в авиагаванях вводились из-за временного запрета на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. В связи с этим в расписании рейсов были возможны корректировки.
Теперь аэропорты работают в штатном режиме. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло.