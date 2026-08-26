Росавиация: временные ограничения сняли в аэропортах Калуги и Казани

Аэропорты Калуги и Казани вернулись к штатной работе Росавиация: временные ограничения сняли в аэропортах Калуги и Казани

Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта сняли в аэропортах Калуги и Казани, об этом утром 26 августа сообщили в пресс-службе Росавиации. Информация опубликована в канале ведомства на платформе МАХ.

Аэропорт Калуга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, размезенном в 05.07 по московскому времени

Спустя 20 минут аналогичная информация появилась в отношении воздушной гавани Казани.

По данным ведомства, причиной принятия ограничительных мер была необходимость обеспечить безопасность полетов.